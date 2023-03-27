В Эхирит-Булагатском районе пресекли сбыт синтетических наркотиков Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе полицейские предотвратили сбыт синтетического наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-В ходе розыска полиция задержала двух молодых людей. Они хотели сбывать наркотики на территории Иркутска, - говорят в ведомстве.

Так, 22 марта дорожно-патрульная служба выловила машину Toyota Mark II на трассе «Иркутск-Усть -Ордынский -Жигалово». В ней находились 20 и 21-летние студенты одного из вузов города Иркутска.

У них изъяли 50 пакетиков с веществом белого цвета, три телефона, бумажные чеки, пневматический пистолет, прозрачный полимерный пакет с веществом белого цвета. Молодых людей заключили под стражу.

В отношении них завели уголовное дело. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 20 лет, говорят в полиции.