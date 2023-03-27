Следком заинтересовался загрязнением реки в Жигаловском районе Фото: СУ СКР по Иркутской области

СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту загрязнения реки в Жигаловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-В социальных сетях появилось видеообращение одного из жителей региона. Он рассказал, что одно из предприятий сбрасывает отходы производства в реку Орленга, - пояснили в следственном комитете.

Теперь проводится проверка по статье Уголовного кодекса о загрязнении вод, уточнили в ведомстве.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена интересующая документация, опрошены сотрудники предприятия, проведены экспертизы. По результатам проверки будет принято правовое решение.

В прокуратуре региона также добавили, что при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения экологического законодательства.