Движение через железнодорожный переезд в Черемхово 28 марта 2023 года будет закрыто Фото: Иван МАКЕЕВ

Восточно-Сибирская железная дорога предупредила о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в город Черемхово. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

-28 марта 2023 года здесь будут проводить работы по техническому обслуживанию пути. Именно поэтому с 11.00 до 17.00 автотранспорт проехать через переезд не сможет, - говорят в пресс-службе компании.

Уточняется, что в сообщении указано местное время. Проехать можно будет через железнодорожный переезд по улице Волочаевской, подсказывают в ВСЖД.

В связи с ограничениями автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов.

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