В Иркутской области 27 марта 2023 года стартовало мероприятие «Колея» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Колея» стартовало в понедельник, 27 марта. Его будут проводить на территории 37 лесничеств региона до 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Это мероприятие направлено на выявление и пресечение незаконных рубок леса, - рассказал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

Лесничества создали оперативные патрульные группы. В них входят лесные инспекторы и сотрудники межмуниципальных отделов полиции.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что движение через железнодорожный переезд в Черемхово 28 марта 2023 года будет закрыто. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым работам.

Также стало известно, что следком заинтересовался загрязнением реки в Жигаловском районе.