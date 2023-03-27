В Иркутской области экс-начальник дистанции инженерных сооружений ВСДИ попал под уголовку

В Иркутской области кс-начальник дистанции инженерных сооружений ВСДИ попал под уголовку. Фото:пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России .

Следственный комитет завел уголовное в отношении бывшего начальника дистанции инженерных сооружений Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России .

-По имеющимся данным, в 2020 году он решил создать видимость эффективного освоения бюджета. Он знал, что условия контракта по устройству перильных ограждений железнодорожных мостов не выполнены, но подписал акты приемки выполненных работ, - говорят в ведомстве.

Таким образом, были необоснованно расходованы денежные средства предприятия железнодорожного транспорта на сумму свыше 1 миллиона 750 тысяч рублей, уточняют следователи.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту, говорят в ведомстве.