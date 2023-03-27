Жителей Иркутска предупредили о возможном подтоплении 28 марта 2023 года Фото: Иван Макеев

В ближайшие дни в Иркутске ожидается резкое потепление. Из-за этого возможно подтопление. Специалисты рекомендуют убрать снег и мусор с придомовой территории, а также контролировать сток талых вод и состояние водоотводных канав на своих участках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-28 марта в областной столице возможна переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер ночью будет с порывами 2-7 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до +11-13 градусов, - говорят в Росгидрометцентре.

На следующий день, 29 марта, потеплеет до +15 градусов, а 30 марта и вовсе до +17 градусов.

Сообщается, что подразделения МКУ «Безопасный город» провели учения и отработали порядок действий в случае ухудшения паводковой обстановки. Приведены в готовность мотопомпы для откачки воды и другое оборудование.