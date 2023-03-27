Качество уборки во дворах Иркутска проверил мэр города

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил качество уборки во дворах. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В прошедшие выходные мэр Иркутска Руслан Болотов вместе с главой Свердловского округа Антоном Медко и генеральным директором УК «Прогресс» Ильей Джинчвелашвили посетили несколько дворов, жители которых жаловались на качество уборки придомовой территории.

Так, собственники дома на Лермонтова, 325а написали в социальных сетях администрации города о том, что во дворе слишком скользко. Представитель УК пояснил: на этом участке работает 12 человек, снег вывозился дважды – в январе и марте. Однако зима была щедрой на осадки, поэтому бороться с наледью будут активнее.

– Сейчас приходится использовать много отсева, потому что из-за перепадов температур наутро все замерзает и образуется накат. Каждый день у нас начинается с того, что сотрудники посыпают дороги и тротуары, – прокомментировал Илья Джинчвелашвили.

Та же картина и по адресу бульвар Рябикова, 15б. УК реагирует незамедлительно: комиссию встречает работающая техника.

– В этом году снега вывезено более 200 тысяч тонн, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Для сравнения, в прошлом году было около 80 тысяч тонн. И если с дорог его почти полностью убрали, то по дворам поступает много замечаний, в том числе через соцсети. Основная задача управляющих компаний: не допустить травмирования жителей и обеспечить им безопасный подход к домам. Поручил главам округов усилить контроль, ежедневно мониторить ситуацию. И, несмотря на то, что действует мораторий на штрафы, добиваться качественной уборки от УК.

Выездные проверки продолжатся и в ближайшие дни представители администрации города побывают в Октябрьском, Ленинском и Правобережном округах.