В Иркутске продолжается «Лекторий Общественной палаты» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

«Лекторий Общественной палаты» продолжается в Иркутске. Например, 26 марта встреча прошла в областном художественном музее имени В.П. Сукачева. На мероприятии выступила директор учреждения Наталья Сысоева с докладом «Что такое современный музей? Иркутский художественный: лидерские позиции». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– В качестве выступающих приглашаем экспертов самого высокого уровня. Первым спикером был губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. Мартовскую лекцию мы посвятили теме искусства. Наталья Сысоева – одна из ведущих специалистов в этой сфере: единственный в регионе член-корреспондент Российской академии художеств, – прокомментировал Общественной палаты Иркутска, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.

Так, в ходе своего выступления Наталья Сысоева рассказала о том, как развивается учреждение. Кроме этого, участникам мероприятия удалось познакомиться с экспозицией, посвященной 95-летию известного иркутского живописца Анатолия Костовского.

Как отметил директор Юридического института ИГУ Олег Личичан, «Лекторий Общественной палаты» раскрывает потенциал Прибайкалья. Он обратил внимание, что мероприятие привлекло и молодежь.