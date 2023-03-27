В Иркутске с 17 апреля 2023 года ограничат движение по улице Марии Ульяновой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей Иркутска ждут дорожные ограничения. Они коснутся улицы Марии Ульяновой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в своих социальных сетях.
-С 17 апреля и до 2 мая не получится проехать по участку от пересечения с улицей Красный Путь до пересечения с Ленинградской, - говорят городские власти.
Затем, с 3 по 22 мая будет временно закрыт участок улицы Марии Ульяновой от Ленинградской до Мира. Транспорт пустят по Маршала Говорова в двух направлениях.
После этого, с 23 мая по 15 июня ограничат движение на участке от Мира до Сибирских Партизан.
Ранее сообщалось, что в Иркутске на пожаре 26 марта 2023 года спасли 30 человек. Пожар случился на улице Авиастроителей. Самостоятельно из дома выбежали 50 жильцов.
Также КП-Иркутск писала, что качество уборки во дворах Иркутска проверил мэр города.