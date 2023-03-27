В Иркутске с 17 апреля 2023 года ограничат движение по улице Марии Ульяновой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска ждут дорожные ограничения. Они коснутся улицы Марии Ульяновой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в своих социальных сетях.

-С 17 апреля и до 2 мая не получится проехать по участку от пересечения с улицей Красный Путь до пересечения с Ленинградской, - говорят городские власти.

Затем, с 3 по 22 мая будет временно закрыт участок улицы Марии Ульяновой от Ленинградской до Мира. Транспорт пустят по Маршала Говорова в двух направлениях.

После этого, с 23 мая по 15 июня ограничат движение на участке от Мира до Сибирских Партизан.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на пожаре 26 марта 2023 года спасли 30 человек. Пожар случился на улице Авиастроителей. Самостоятельно из дома выбежали 50 жильцов.

Также КП-Иркутск писала, что качество уборки во дворах Иркутска проверил мэр города.