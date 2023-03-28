До +14 прогреется воздух в Иркутске 28 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 28 марта 2023 сибирякам, наверняка, понравится. В город пришла самая настоящая весна, в Иркутском зоосаде накануне даже сурки проснулись. Сегодня, во вторник, в городе воздух прогреется до +14 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 28 марта 2023: прогноз на день

- Погода в Иркутске 28 марта 2023 ожидается с переменной облачностью и без осадков, - дополняют прогноз метеорологи. – В городе дует юго-восточный с переходом на северо-западный ветер, его скорость 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 722 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 28 марта 2023 не такая радужная. В Приангарье объявили штормовое предупреждение: порывы ветра могут достигать 18-23 м/с, а по Байкалу ветер и вовсе усилится до 33 м/с – подробности здесь.

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