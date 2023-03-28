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НовостиОбщество28 марта 2023 2:29

Подрядчиков для капремонта домов Иркутской области выберут до конца марта

В 2022 году в регионе в порядок были приведены 1396 объектов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Подрядчиков для капремонта домов Иркутской области выберут до конца марта

Подрядчиков для капремонта домов Иркутской области выберут до конца марта

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье подведены итоги реализации региональной программы по капремонту многоквартирных домов за 2022 год. В порядок были приведены 1396 объектов и шесть домов, являющихся частью культурного наследия, также выполнено 100% запланированных работ по замене лифтов - обновлено 157 подъемников. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Конкурсы по привлечению подрядчиков к работам по капремонту многоквартирных домов региона должны быть завершены до конца марта, - отмечают власти Приангарья.

Напомним, в Иркутской области будут вести учет и маркировку сельскохозяйственных животных в обязательном порядке. Это предусматривают изменения в Федеральном законе «О ветеринарии», вступающие в силу с 1 сентября текущего года. Вся информация об учтенном животном (его уникальный номер, порода, пол, дата рождения, место содержания, данные о владельце) будет содержаться в компоненте «Хорриот» ФГИС ВетИС.