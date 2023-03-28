Полицейские вернули 96-летней жительнице Иркутска украденные мошенниками 100 тыс руб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Телефонные мошенники вновь обманули пожилую жительницу Иркутска, однако на этот раз полицейским удалось вовремя перехватить украденные деньги и вернуть их хозяйке. Как рассказала 96-летняя пенсионерка, ей на домашний телефон позвонил незнакомец, который сообщил, что ее внука якобы сбила машина, при этом он признан виновником ДТП. Мужчина и пострадавший водитель авто находятся в больнице с травмами. Для их спасения необходимы сложные операции, которые нужно оплатить в ближайшее время.

- Тем временем сам внук заявительницы находился рядом с домом. Он ремонтировал свой автомобиль, о чем предупредил пенсионерку. Но из-за психологического давления злоумышленников пожилая женщина не догадалась посмотреть в окно и проверить информацию, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Поэтому женщина собрала собственные сбережения и собиралась отдать аферистам 100 000 рублей.

Однако благодаря сотрудникам уголовного розыска мошенники не смогли довести свой умысел до конца. Сыщики предотвратили передачу денег.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о пяти самых крупных мошенничествах в Иркутске за март 2023 года. Услышав по телефону несколько определенных фраз, необходимо срочно бросить трубку - звонят аферисты. С помощью одного разговора они могут выманить миллионы. Как вычислить преступника? Читайте в материале «КП».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз синоптиков любого повергнет в шок. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023. (подробности)

«Сорвалась с балкона во время секса и отделалась переломом»: медсестра рассказала о буднях в приемном покое. (подробности)

«Я вытащил себя из могилы»: мужчина победил редкий диагноз слоновость и похудел на 145 кг. (подробности)

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал