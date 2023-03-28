В Иркутске выберут перевозчика на маршрут №4к «Ц. Рынок - Рабочее - Копай - Аэропорт» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мэрия Иркутска запустила открытый конкурс для выбора перевозчика на маршрут №4к «Ц.Рынок – пр.Рабочее – Копай – Аэропорт». Заявки от компаний принимаются до 26 апреля. Информация об этом опубликована на официальном портале городской мэрии.

Согласно условиям конкурса, обслуживать маршрут протяженностью 14,5 километров будут 17 автобусов малой вместимости. Транспорт ежедневно должен следовать по улицам Партизанской, Тимирязева, Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Баррикад, Урожайной, Ширямова. Возвращаясь, с улицы Октябрьской революции водители будут уходить на Карла Либкнехта, а затем на Софьи Перовской и Партизанскую.

Результаты будут доступны на сайте администрации Иркутска 28 апреля 2023 года.

Напомним, стало известно, когда состоится закрытие переправы на Ольхон в 2023 году. Многочисленные торосы и трещины больше не позволяют эксплуатировать дорогу на Байкале. О точных сроках читайте ЗДЕСЬ.

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