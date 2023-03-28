Влюбленные пары в Иркутской области откладывают свадьбы на 5-7 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно предоставленным службой ЗАГС Иркутской области данным статистики за 2022 год, влюбленные пары стали откладывать решение о вступлении в брак на 5-7 лет. Это подтверждает средний возраст современных молодоженов. И у женщин, и у мужчин - это 26 лет. К слову, за 12 месяцев в нашем регионе было создано 19 085 новых семей. Еще 13 001 браков были аннулированы по решению супругов. Об этом сообщает «Тайшет24».

– Нам бы хотелось, чтобы в Приангарье было как можно больше браков. Но, к сожалению, наблюдаем сегодня, что люди стали позже заключать браки, молодежь не торопится в ЗАГС, - говорит руководитель Валерий Митусов. - Поэтому служба ЗАГС Иркутской области готова внедрять всевозможные, совершенно новые методы привлечения населения к нам. Работаем над этим вопросом очень плотно. Активно развиваем проект «Новые адреса счастья». Буквально на прошлой неделе регистрировали брак на колесе обозрения.

В районных дворцах бракосочетания молодые семьи стали участниками клуба «Школа молодой семьи». Работа с супругами уже ведется в Ангарске, Братске, Саянске, Тайшете, Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Черемхово и поселке Куйтун. Специалисты помогают парам примириться и решить конфликты, чтобы избежать разводов.

Напомним, 23 марта или 23.03.2023 в Приангарье заключили браки сразу 300 молодоженов. Это зеркальная дата стала главной у влюбленных в этом году. Одни верят в магическую удачу, которую в жизнь приносят повторяющиеся цифры, другие - считают, что это придает торжеству изюминку.

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