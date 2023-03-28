В АО «ВЧНГ» прошла научно-техническая конференция молодых специалистов

Ежегодно молодые специалисты АО «ВЧНГ» представляют экспертному жюри идеи, направленные на непрерывные улучшения производственной деятельности предприятия. Фото: предоставлено пресс-службой АО «ВЧНГ».

В Иркутске прошла 16-я Региональная научно-техническая конференция молодых специалистов ПАО НК «Роснефть» для сотрудников дочернего предприятия «Верхнечонскнефтегаз». Это первый этап ежегодной научно-технической конференции, которая является обязательной составляющей программы развития молодых специалистов «Три ступени», пришедших работать по специальности сразу после окончания высшего учебного заведения.

Научные проекты участники конференции представляли в трех секциях: «Разработка нефтяных и газовых месторождений», «Техника и технология добычи нефти и газа, сбор, транспортировка и подготовка нефти и газа, экология, промышленная безопасность и охрана труда» и «Метрология, контроль качества, экономика, финансы, труд, юриспруденция, персонал». Каждый из участников выбрал тему, которая ему наиболее интересна, и готовил проект под руководством консультанта - научного руководителя.

- По итогам конференции выбираются лучшие проекты, которые молодые специалисты представят уже на втором этапе - Кустовой конференции. В ней участвуют все профильные предприятия компании «Роснефть», - пояснила начальник отдела развития персонала АО «ВЧНГ» Людмила Белякова. - Заключительный этап - участие в финале научно-технической конференции молодых специалистов, которая проходит в Москве и собирает победителей второго этапа со всех регионов присутствия компании «Роснефть».

В первую очередь работа над проектами способствует погружению начинающих сотрудников, только что вышедших из стен образовательных учреждений, в производственный процесс и тонкости профессии. Проект должен быть практически ориентированным, направленным на улучшение производства. У молодых специалистов есть свежий взгляд, им близки новые технологии, нестандартные решения, а главное, они готовы к улучшениям и изменениям. И такое явление, когда наиболее удачный и интересный проект становится толчком для внедрения каких-то позитивных изменений на производстве, вовсе не редкость.

- В ВЧНГ всегда очень ответственно относятся к процессу воспитания кадров, - поясняет Людмила Белякова. - Сейчас в программе развития «Три ступени» принимают участие 20 молодых специалистов, и мы заинтересованы в том, чтобы они нашли себя в компании, были полезны и работали эффективно, добиваясь, в том числе, и личных успехов.

Темы для научных проектов этого года были очень разнообразными - от модернизации технологических процессов добычи нефти и газа до оптимизации налоговых отчислений компании и чисто экологического проекта, посвященного утилизации использованных газовых баллонов. Всего перед экспертами жюри выступили 14 участников. В каждом представленном исследовании оценивались не только потенциал проекта и глубина проработки темы, но и самопрезентация.

- Всегда обращаю внимание на то, как горят глаза у молодых участников конференции, защищающих свои проекты, - отметил председатель жюри, генеральный директор АО «ВЧНГ» Вадим Цукер. - Ведь в любой работе первоначальное значение имеет отношение к делу, заинтересованность, желание учиться и расти в профессиональном плане. Уровень всех представленных проектов оцениваю как высокий: темы выбраны актуальные, защита прошла на должном уровне.

На защите участники получили ценные комментарии экспертного жюри для дальнейшей работы над проектами. По итогам конференции 10 молодых специалистов, занявших призовые места, в мае и июне представят свои идеи уже на кустовых научно-практических конференциях.