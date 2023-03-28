Рассказываем, где произошло отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 28 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Произошло аварийное отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 28 марта. Об этом сообщила энергоснабжающая организация в своих социальных сетях.

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 28 марта

Аварийное отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 28 марта произошло в 13:18 по местному времени. Сейчас специалисты работают на месте, определяют причины произошедшего, говорят в компании.

Так, отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 28 марта коснулось домов на улицах Белорусская, Бечевина, Воеводы Синявина, Григория Шелехова, Губернатора Трескина, Дежнева, Димитрова.

Кроме этого, без света остались дома по улицам Пекинская, Первомайская, Перевалова, Перфильева, Петрова, Пономарёва, Пшеничная, Пшеничная Падь, Ремезова, Ростовская, Ростовский.

Восстановить электроснабжение планируют к 17:00.