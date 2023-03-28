На реконструкцию аэропорта в Нижнеангарске выделили почти 3 миллиона рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Старый аэропорт в Нижнеангарске в Республике Бурятия собираются реконструировать к 2025 году. После реконструкции там станет возможно принимать рейсы из Москвы. Об этом рассказал зампреда правительства Бурятии Евгений Луковников.

Аэропорт в Нижнеангарске сможет принимать рейсы из Москвы

Благодаря реконструкции аэропорта в Нижнеангарске география полетов серьезно расширится. По предварительным подсчетам, работы по подготовке аэропорта к принятию московских рейсов продлятся в течение 2024-2027 годов.

Впервые о реконструкции аэропорта в Нижнеангарске стало известно в январе. Тогда Бурятию посетил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

- Мы ставим на заметку модернизировать аэродром в Нижнеангарске и поставить более современный самолет на линию, - отметил Чекунков.

На реконструкцию аэропорта в Нижнеангарске выделено 2,9 миллиона рублей. Большая часть бюджета пойдет на ремонт взлетно-посадочной полосы. Также около 400 тысяч рублей пойдет на обновление терминала.