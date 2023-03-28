В Иркутской области поступило 98 заявок на участие в "Диктанте Победы".Фото: партия "Единая Россия" в Иркутской области

В Иркутской области подано 98 заявок для проведения Международной акции «Диктант Победы». Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Виталий Перетолчин.

-Диктант будет проходить, как и ранее, в формате тестирования по истории Великой Отечественной войны. В этот раз мероприятие запланировано на 27 апреля, - говорится на сайте партии.

Уже 87 площадок прошли регистрацию, там акция пройдет в очном формате. В их числе Иркутский госуниверситет, Иркутский научно-исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутский юридический институт. К акции продолжают присоединяться школы, библиотеки, вузы и даже воинские части. Как сказал Перетолчин, в этом году ожидается больше участников, чем в предыдущем.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области завершают подготовку к дорожно-строительному сезону 2023 года.