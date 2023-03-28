В ходе реорганизации в Братске появится МУП "Братский водоканал". Фото: администрация Братска

В Братске проводится реорганизация стратегически важного муниципального предприятия. В результате реорганизации МП "ДГИ" в городе появится МУП "Братский водоканал". Об этом сообщает администрация Братска.

-Сейчас за водоснабжение и водоотведение отвечает МП "ДГИ". Сети в основном изношены и требуют замены. Отсюда — большое число аварийных ситуаций на водоводах. Предприятие вынуждено нести значительные затраты, оперативно организуя ремонтные работы с привлечением рабочих и спецтехники, - говорят власти.

При этом страдает и уровень зарплат на предприятии. Здесь они ниже, чем по отрасли в регионе в целом. Это в свою очередь приводит к кадровой проблеме и росте задолженности кредиторам.

Если все оставить как есть, проблемы будут только нарастать, поэтому принято решение о реорганизации. В результате реорганизации в форме выделения МП «ДГИ» создано новое предприятие – МУП «Братский водоканал». Теперь часть работ на себя возьмет новая организация. Разработана «дорожная карта», где определены сроки и ответственные исполнители по каждому мероприятию.