Общегородской субботник пройдет в Иркутске 22 апреля. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске начинается традиционный месячник санитарной очистке города после зимы: с 1 по 30 апреля будут ремонтировать и красить ограждения, обновлять информационные щиты и указатели, малые архитектурные формы. Отмоют фасады зданий, остановочные павильоны и подземные переходы. В скверах и парках подстригут деревья и кустарники. Очистят от мусора городские леса, прибрежные зоны и территории массового пребывания горожан, мосты, путепроводы и автомобильные дороги.

– Сейчас, в первую очередь, устраняем крупные ямы на дорогах. Скоро запустим асфальтобетонный завод и начнем восстановление покрытия на проезжей части и тротуарах струйно-инъекционным методом. Во второй половине месяца приступим к нанесению разметки на магистральных улицах, – рассказал руководитель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

В рамках месячника санитарной очистки пройдет и традиционный общегородской субботник. Он запланирован на 22 апреля. Уже заготовлено 90 тысяч мусорных пакетов и 30 тысяч пар перчаток.

– Ко Дню Победы город должен быть красивым, ухоженным, праздничным. Причем не только в центре, но и во всех районах, – подчеркнул Руслан Болотов. – Наша задача – привлечь к уборке и благоустройству как можно больше предприятий, общественных объединений, инициативных граждан. Практика показывает: иркутяне охотно принимают участие в экологических акциях.

В прошлом году в общегородском субботнике приняло участие более 70 тысяч иркутян. С городских улиц общими усилиями вывезли 9 тысяч тонн мусора. В этом году есть все шансы побить рекорд: только по бесплатным талонам от организаций планируется принять свыше 7 тонн отходов.