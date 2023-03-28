Комиссия Думы Иркутска приняла изменения в две муниципальные программы Фото: Дума Иркутска

28 марта состоялось заседание постоянной комиссии Думы города Иркутска по собственности и экономической политике. В ходе заседания депутаты утвердили изменения в две муниципальные программы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Так, утверждены изменения в муниципальную программу «Эффективное управление». На весь период ее реализации объем расходов увеличен на 108,3 миллиона рублей, из которых 87 миллиона будут использованы в 2023 году, - говорят власти.

Например, по подпрограмме «Управление имуществом» будут сносить незаконно установленных объектов нежилого фонда, демонтировать НТО и самовольно установленные рекламные конструкции.

По второй подпрограмме - «Повышение эффективности муниципального управления» - деньги выделят для приобретения серверного оборудования, проведения ремонта агрегатов транспортных средств.

Также Дума одобрила увеличение расходов на 4,9 миллиона рублей на программу «Экономическое развитие».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Иркутска в 2023 году будут свыше 33 миллиардов рублей. Расходы превысят 35 миллиардов рублей.