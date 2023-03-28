В Тайшете на остановки общественного транспорта потратят почти 5 миллионов Фото: Иван Макеев

Почти пять миллионов рублей в Тайшете потратят на приведение в порядок нескольких остановочных пунктов общественного транспорта и установку нескольких новых конструкций. Об этом сообщает "Тайшет24".

-Два аукциона выиграл предприниматель Максим Бочило. Стоимость каждого из двух контрактов составила 2 миллиона 487 тысяч 500 рублей. Работы по ним должны быть выполнены до 1 августа, - пишет издание.

Так, по условиям первого контракта подрядчик должен будет установить четыре новых автобусных остановки. Они будут точно такими же, как на улице Горького установила компания РУСАЛ для своих работников, проживающих в микрорайоне Центральный.

Второй контракт предполагает ремонт имеющихся остановочных пунктов. Их нужно покрасить, обустроить заездные карманы, установить урны, освещение и отремонтировать лавочки.