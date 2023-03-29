Днем в Иркутске воздух прогреется до +15 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 29 марта 2023 намерена установить очередной температурный рекорд. Если воздух в областном центре сегодня прогреется до +15 градусов, как прогнозируют синоптики Иркуткого Гидрометцентра, то это 29 марта станет самым теплым за почти 60 лет метеонаблюдений. Последний раз так жарко в городе было в 1990 году, согласно данным Яндекса, тогда столбики уличных термометров показывали +13.

Погода в Иркутске 29 марта 2023: прогноз на день

Но вернемся, к 29 дню марта в 2023-ом. Среда обещает нам переменную облачность и отсутствие осадков.

- В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем ждем +13…+15 градусов.

Атмосферное давление в столице региона в норме – 724 миллиметра ртутного столба. Кстати, самым холодным 29 марта остается в 1964-ом, тогда было -22.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 29 марта также будет с переменной облачностью, но местами пройдут осадки – дождь с мокрым снегом и снегом выпадет в северо-западных, Чунском, Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском районах. Порывы ветра в районах могут достигать 14 м/с. Днем по области +12…+17, при натекании облаков +4…+9. Холоднее всего пока в Катангском, Киренском и северо-восточных районах – там 0…+5, местами до -1…-5.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал