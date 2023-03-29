Андрей Прусов и Андрей Пайвин из Черемхово погибли в ходе СВО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Черемхово Иркутской области простились с двумя бойцами, погибшими во время проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Черемхова

Вадим Семенов.

- Выполняя боевые задачи, Андрей Геннадьевич и Андрей Михайлович погибли под Артемовском, - рассказал Вадим Семенов. - Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям. Вечный покой, русским солдатам!

Напомним, что накануне в Усть-Илимске прошло прощание с гвардии старшим сержантом Николаем Филипповым. Он погиб также во время СВО, награжден орденом Мужества посмертно. В Усть-Куте в минувшие выходные также прощались с Алексеем Кулаковым, погибшим в госпитале города Донецка после ранения в бою.

Накануе также стало известно, что в зону СВО отправился мэр города Саянска Олег Боровский, он доставит гуманитарную помощь мобилизованным землякам.