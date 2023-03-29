Уроженец Осинского района Александр Непокрытых погиб в ходе СВО

Александр Непокрытых из Осинского района погиб в ходе СВО. Фото: Телеграм-канал мэра Осинского района Виктора Мантыкова

Военнослужащий из отдельной мотострелковой бригады Александр Непокрытых – уроженец Осинского района Иркутской области погиб во время проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Осинского района Виктор Мантыков.

- Александр Витальевич ушел служить добровольцем в январе этого года, - рассказал Виктор Мантыков.

Александр Непокрытых был опытным бойцом, ветераном боевых действий, был награжден медалью «За службу на Кавказе», медалью «За отличие в службе» I, II, III степени, а также медалями и нагрудными знаками от МВД.

- Александр Непокрытых родился в многодетной семье 4 марта 1973 года в селе Майск, - делится мэр района. – Учился в Майской школе, потом в Иркутском техникуме физической культуры.

После срочной службы в Забайкальском крае мужчина окончил учебу в техникуме и работал в Майской средней школе учителем физической культуры. С 1995 года служил в полиции почти 30 лет.

- В период прохождения службы выполнял задачи по охране общественного порядка при чрезвычайном положении, связанные с массовыми антиобщественными проявлениями на территории Северо-Кавказского региона, - поясняет Виктор Мантыков. - Принимал участие в боевых действиях.

Его не стало 18 февраля 2023 года. Напомним, недавно в городе Черемхово также простились с двумя бойцами, погибшими в СВО.