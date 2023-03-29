Транспортная прокуратура начала проверку после незаконной посадки самолета на лед Байкала. Фото: Евгений Рыжов

Прилетели на остров Ольхон, чтобы пообедать. Именно такой была причина несанкционированной посадки самолета на лед озера Байкал. На борту воздушного судна было два пассажира. По факту происшествия Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой проводится проверка. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.

- Пунктом взлета и посадки самолета являлась посадочная площадка «Хужир», - говорят в транспортной прокуратуре. - При этом пилот не сообщил в уполномоченный орган аэронавигации о промежуточной посадке на ледовой поверхности акватории озера Байкал.

А это – особо охраняемая территория, соблюдение всех правил на которой крайне важно для сохранения жизни диких животных. К приземлившемуся судну тогда отправились инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они и выяснили, что документов разрешающих такую остановку у пилота не было.

- Был составлен протокол о нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях национальных парков, - говорят специалисты.

Прокуратура изучит все обстоятельства случившегося.