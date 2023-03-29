Новый супермаркет “Слата” откроется на улице Советской в Иркутске. Фото: архив.

В пятницу, 31 марта на улице Советской, 98, около остановки “Усадьба Сукачева” откроется новый супермаркет “Слата”. В честь этого события покупателей и гостей ожидает много приятностей: развлекательная программа начнется в 16 часов, плюс дегустации, открытая кухня и специальные акции со скидками до 50% на разные вкусности. Кроме того, три дня, 31 марта, 1 и 2 апреля будет проходить розыгрыш бытовой техники с главным призом - холодильником, заполненным продуктами от “Слаты”. Для держателей ФрешКарты будет запущено “Колесо подарков” с моментальными призами.

Новый супермаркет на Советской станет частью сети, уже насчитывающей 80 торговых точек, расположенных в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске. Несмотря на то, что в октябре прошлого года сеть “Слата” вошла в стратегический альянс с федеральной сетью X5 Group, здесь сохраняют уже привычный бренд.

- Мы продолжим открывать новые магазины наших сетей - рассказал операционный директор ТС «Слата» Мачей Романовски. - С 2019 года мы запустили обновление ряда супермаркетов. К примеру, по адресам: Первомайский, 54, Байкальская, 202/4, в «Новой Даче», открыли новые в ЖК «Родные берега» и «Рекорд» на Синюшиной Горе. Формат хорошо развивается из года в год и показывает востребованность и эффективность.