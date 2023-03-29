Объем жилищного строительства в Иркутской области сократился на 0,9% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Иркутскстата поделились данными сферы строительства в январе-феврале 2023 года. Согласно предоставленной информации, в Приангарье выполнено 115,0% работ к тому же периоду прошлого года. Их общая стоимость составила 35,1 млрд рублей.

- Объем жилищного строительства сократился на 0,9% и составил 215,7 тысяч квадратных метров, - говорят статистики. - За январь-февраль сдано под ключ 2030 квартир (в январе-феврале 2022 года – 2176).

За первые месяцы текущего года новое жилье вводили в эксплуатацию во всех уголках Иркутской области, кроме Катангского, Чунского и Мамско-Чуйского районов. К слову, 88,4% готовых объектов приходятся на долю индивидуальных застройщиков.

Напомним, судебные приставы Иркутской области проведут прием граждан по вопросам прожиточного минимума. Он состоится 30 марта с 10 до 18 часов. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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