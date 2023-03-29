20-летний водитель автомобиля Lada пострадал в ДТП с Toyota Land Cruiser в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал человек. 28 марта около 10:40 напротив дома №1 по улице Спасская столкнулись две машины. Об этом сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Братское»

- По предварительному заключению, 55-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser при повороте с улицы Спасская на улицу Боровская не пропустил автомобиль Lada Calina, который двигался во встречном направлении прямо, - рассказали правоохранители.

В результате аварии 20-летнему водитель отечественного авто попал в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, судебные приставы Иркутской области проведут прием граждан по вопросам прожиточного минимума. Он состоится 30 марта с 10 до 18 часов. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз синоптиков любого повергнет в шок. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023. (подробности)

«Сорвалась с балкона во время секса и отделалась переломом»: медсестра рассказала о буднях в приемном покое. (подробности)

«Я вытащил себя из могилы»: мужчина победил редкий диагноз слоновость и похудел на 145 кг. (подробности)

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал