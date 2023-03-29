20-летний водитель автомобиля Lada пострадал в ДТП с Toyota Land Cruiser в Братске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Братске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал человек. 28 марта около 10:40 напротив дома №1 по улице Спасская столкнулись две машины. Об этом сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Братское»
- По предварительному заключению, 55-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser при повороте с улицы Спасская на улицу Боровская не пропустил автомобиль Lada Calina, который двигался во встречном направлении прямо, - рассказали правоохранители.
В результате аварии 20-летнему водитель отечественного авто попал в больницу. По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, судебные приставы Иркутской области проведут прием граждан по вопросам прожиточного минимума. Он состоится 30 марта с 10 до 18 часов. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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