Уроженец Усть-Илимска Александр Коцюруба погиб при выполнении боевых задач на СВО

28 марта местные жители смогли проститься с мужчиной. Фото: Анна Щекина, мэр Усть-Илимска.

Александр Коцюруба из Усть-Илимска храбро погиб при выполнении боевых задач на СВО. Он посмертно награжден орденом Мужества. 28 марта местные жители смогли проститься с мужчиной. В этот день пару слов о сибиряке сказала Анна Щекина, мэр Усть-Илимска.

- Александра Анатольевича многие знали как открытого, доброго, душевного, трудолюбивого человека, - написала в своих социальных сетях Анна Щекина. - Как истинный патриот, как сильный духом мужчина он принял решение участвовать в специальной военной операции. Вечная память Александру Анатольевичу!

Стоит отметить, что в молодости Александр Коцюруба прошел срочную службу. Тогда он попал в воздушно-десантные войска. Также сибиряк был трудолюбивым и ответственным. Ведь с 2006 года он работал на заводе по изготовлению целлюлозно-бумажной продукции в цеху двуокиси хлора.

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