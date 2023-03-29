В Иркутск на экспертизу доставлен конфискованный у жителя КНР авиационный шлем времен СССР

Сотрудники таможни предположили, что шлем был выпущен в 1960-е годы. Фото: Дальневосточное таможенное управление.

У жителя КНР конфискован авиационный шлем времен СССР. С ним он пытался покинуть Россию и вернуться на родину через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе. Сотрудники Читинской таможни нашли в сумке мужчины незадекларированный шлем с надписью «СССР». Головной убор металлический, к нему приделана гофрированная трубка. Также на нем два защитных экрана. Сотрудники предположили, что он был выпущен в 1960-е годы. Об этом сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

- Раритет был обнаружен при таможенном контроле, - добавили в ведомстве. - При въезде иностранец не внес шлем в пассажирскую таможенную декларацию и на устный вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.

Сейчас шлем направлен на экспертизу в Иркутск. А сотрудники таможни предполагают, что шлем может являться культурной или исторической ценностью. Если это так, то на вывоз таких предметов нужно представление заключения Минкультуры России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграмм, группы ВК и Одноклассниках