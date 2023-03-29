В Иркутской области отменили масочный режим в учреждениях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так как эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом снизилась, в Иркутской области отменили ряд ограничительных мер. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по Иркутской области.

- Отменены соблюдение обязательного масочного режима в учреждениях, проведение дезинфекции помещений, ограничения на посещение родственниками больных, находящихся на стационарном лечении, - говорят в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что еще 107 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки. При этом скончался от заболевания один житель региона. Скончавшихся от сопутствующих заболеваний нет.

С начала пандемии получили отрицательные ПЦР-тесты 362 017 зараженных в Иркутской области.