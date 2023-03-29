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НовостиОбщество29 марта 2023 8:17

Скорость мобильного интернета МТС в Черемхово выросла в полтора раза

Новые базовые станции 4G обеспечивают равномерное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом территорию всего Черемхово
Скорость мобильного интернета МТС в Черемхово выросла в полтора раза. Фото: МТС

Скорость мобильного интернета МТС в Черемхово выросла в полтора раза. Фото: МТС

МТС усилила покрытие сети LTE в городе Черемхово Иркутской области. За счет установки дополнительного телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в городе шахтерской славы выросла в среднем в полтора раза.

Новые базовые станции 4G обеспечивают равномерное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом территорию всего Черемхово. Выход в сеть на обновленной скорости теперь доступен более чем пятидесяти тысячам жителей в районах с многоквартирными жилыми домами, а также в прилегающих жилых поселках. К примеру, в микрорайоне Шадринка скорость доступа в сеть увеличилась в два раза. Более комфортно использовать мобильный интернет стало и в общественных зданиях Черемхово – в торговых центрах, в здании железнодорожного вокзала, Ледовой арене имени Евгения Гришина, школах, вузе, больницах.

С начала 2023 года МТС уже увеличила скорость интернета для жителей Братска, Шелехова, Усолье-Сибирского, Ангарска.