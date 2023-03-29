«Ростелеком» подготовился к весеннему паводку в Иркутской области. Фото: ПАО Ростелеком

«Ростелеком» подготовил линии и сооружения связи к весеннему паводку в Иркутской области. Сотрудники компании обследовали 57 объектов в местах возможного подтопления: АТС, усилительные пункты для организации связи между городами и поселками, воздушно-кабельные переходы через реки, системы сигнализации.

Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, паводки прогнозируются на реках Бирюса, Ия, Лена, Нижняя Тунгуска, Чуна. В ведомстве отметили, что вскрытие первых рек — Бирюса и Чуна — предполагается в конце апреля и начале мая, потом ледоход ожидается на Лене и Нижней Тунгуске.

В опасной зоне находятся свыше 90 населенных пунктов в Зиминском, Заларинском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском, Чунском, Катангском, Казачинско-Ленском, Качугском, Нижнеудинском, Усть-Кутском районах. Здесь сотрудники компании усиливают контроль за линиями и сооружениями связи, а также проводят ежедневный мониторинг ситуации с прохождением паводка.

«Под особым контролем находится проведение в муниципальных образованиях превентивных мероприятий по ослаблению льда на всех затороопасных участках. Всего у нас запланировано около 10 км распиловки, проведение чернения на площади более одного кв. км и взрывные работы на ледовых заторах, где это потребуется, по факту образования, — сообщил начальник главного управления МЧС по региону Вячеслав Федосеенко. — В паводкоопасных районах готовы к работе 176 штатных гидрологических постов наблюдения, дополнительно будут развернуты еще 30 временных».

Фото: ПАО Ростелеком

Специалисты оператора возводят насыпи и отводят талые воды вблизи объектов связи для их защиты от подтопления в период активного таяния снега и льда на реках, отрабатывают предполагаемые сценарии развития чрезвычайных ситуаций, проводят учебные тренировки.

Для работы в прогнозируемых внештатных ситуациях сформированы бригады сотрудников технического блока, подготовлены транспортные средства повышенной проходимости и жизнеобеспечения, резервные источники электропитания. Узлы связи обеспечены аварийным запасом горюче-смазочных материалов и кабеля.

«Наша компания принимает все меры, чтобы не допустить перебоев со связью у населения и органов государственной власти, если вдруг возникнут экстренные ситуации, — подчеркнул начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лаврищев. — Мы пристально следим за прогнозами по прохождению половодья и готовы выехать в любой район нашей области для устранения аварии».

Значимые объекты оборудованы автоматическими системами централизованного оповещения населения. С дежурно-диспетчерскими службами городов и районов области установлена связь для оперативного получения информации и своевременного реагирования при аварийных ситуациях на объектах компании.

При возникновении или обнаружении проблемной обстановки на инженерных коммуникациях «Ростелекома» в Иркутской области необходимо звонить на единый бесплатный номер 8 800 1000 800.