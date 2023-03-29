Житель Иркутской области получил реальный срок за угрозу ножом полиции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Усть-Удинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 27-летнего местного жителя. В этот раз его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

-В мае прошлого года инспектор с участковым приехали в дом знакомых подсудимого. Последний в пьяном состоянии забрал из больницы полугодовалого сына. Его туда положили ввиду нахождения в социально-опасном положении, - говорят в прокуратуре региона.

Отец ребенка из-за личной неприязни направил лезвие кухонного ножа в сторону инспектора полиции, стал агрессивничать. Это пресек второй полицейский.

Сначала суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Но прокурор с этим не согласился и подал апелляцию.

Тогда суд изменил наказание на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с учетом рецидива преступлений. Приговор вступил в законную силу.