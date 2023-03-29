В Ангарске 3-летний мальчик выпал из окна квартиры 28 марта 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ангарска проводит проверку по сообщению о получении малолетним ребенком телесных повреждений при падении из окна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-По информации следователей, вечером 28 марта 3-летний мальчик залез на подоконник и выпал из открытого окна квартиры на четвертом этаже. В тот момент ребенок остался без присмотра взрослых, - говорят в следственном комитете региона.

Сейчас состоянием ребенка следят врачи детской городской больницы. После проверки правоохранительные органы дадут оценку исполнения законодательства о семейном благополучии.

Также на контроле прокуратуры находятся ход и результаты процессуальной проверки, организованной следователями по факту произошедшего.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 14-летний подросток выпал из окна второго этажа школы в Чите. В результате подросток получил переломы ног. Его госпитализировали.