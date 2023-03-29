В Иркутске появится парк “Патриот”

В Иркутске обустроят парк "Патриот". Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Новое общественное пространство появится на улице Ширямова в Иркутске. Парк будет называться “Патриот” и обустроят его по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который курирует партия «Единая Россия». Название выбрано не случайно: рядом находятся музей военной истории и Центр военно-тактических игр.

В будущем парке обустроят пешеходные дорожки и ограждения, высадят деревья и кустарники, смонтируют освещение, установят лавочки и урны, будет и развлекательная площадка.

– Более 6,5 тысяч человек проголосовали в прошлом году за создание парка на улице Ширямова. Патриот – сегодня это слово приобретает для нас особенно важное значение. Мы чтим историю, сохраняем и приумножаем памятные места в нашем городе. Горжусь иркутянами, что они поддерживают нас в этом! – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.