Дума Иркутска поддержала передачу в собственность региона ДК профсоюзов Фото: Дума Иркутска

29 марта депутаты Думы Иркутска обсудили создание единого Дома Молодежи в Иркутске. Депутаты поддержали эту инициативу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Эту тему обсуждают уже несколько лет. Инициативные молодые люди вместе с органами власти из 18 вариантов выбрали комплексный подход в виде создания единого кластера на базе бывшего развлекательного центра «Звездный» и Дворца культуры профсоюзов (ул. Декабрьских Событий, 102), - прокомментировали в Думе.

Чтобы создать такой центр, нужно было приобрести кинотеатр «Звездный» в областную собственность, преобразовать его в Дом Молодежи.

В 2022 году помещение передали в министерство по молодежной политике региона.

Кроме этого, обсудили и развитие дворца культуры профсоюзов. Сейчас он находится в муниципальной собственности. Чтобы получить деньги (300 миллионов рублей) на развитие, нужно передать объект в собственность региона.

Как итог, депутаты Думы обратятся к мэру города Руслану Болотову, чтобы безвозмездно передать здание ДК профсоюзов в областную собственность