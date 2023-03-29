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НовостиПолитика29 марта 2023 11:15

Дума Иркутска поддержала передачу в собственность региона ДК профсоюзов

С этим депутаты Думы обратятся к мэру города Руслану Болотову
Елена СИНИЦА
Дума Иркутска поддержала передачу в собственность региона ДК профсоюзов

Дума Иркутска поддержала передачу в собственность региона ДК профсоюзов

Фото: Дума Иркутска

29 марта депутаты Думы Иркутска обсудили создание единого Дома Молодежи в Иркутске. Депутаты поддержали эту инициативу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Эту тему обсуждают уже несколько лет. Инициативные молодые люди вместе с органами власти из 18 вариантов выбрали комплексный подход в виде создания единого кластера на базе бывшего развлекательного центра «Звездный» и Дворца культуры профсоюзов (ул. Декабрьских Событий, 102), - прокомментировали в Думе.

Чтобы создать такой центр, нужно было приобрести кинотеатр «Звездный» в областную собственность, преобразовать его в Дом Молодежи.

В 2022 году помещение передали в министерство по молодежной политике региона.

Кроме этого, обсудили и развитие дворца культуры профсоюзов. Сейчас он находится в муниципальной собственности. Чтобы получить деньги (300 миллионов рублей) на развитие, нужно передать объект в собственность региона.

Как итог, депутаты Думы обратятся к мэру города Руслану Болотову, чтобы безвозмездно передать здание ДК профсоюзов в областную собственность