Режим повышенной готовности введен в Иркутске

Проводятся профилактические мероприятия против паводков. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Теплая погода привела к активному таянию снега: с 29 марта в Иркутске введет режим повышенной готовности в связи с угрозой паводков. Мэр города Руслан Болотов поручил главам округов контролировать ситуацию, уделяя особое внимание зонам возможного подтопления.

– Плановая работа по предотвращению паводков на территории Иркутска была начата заблаговременно. Подразделениями МКУ «Безопасный город» проведены учения, в ходе которых отработан порядок действий в случае ухудшения паводковой обстановки. Мы постоянно на связи с главами округов, они оперативно реагируют на обращения жителей, – отметил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков.

Для оперативного реагирования на любые возникающие проблемы дежурит смена Аварийно-спасательной службы города Иркутска с мотопомпой, два илососа муниципальных предприятий «Иркутскавтодор» и «Водоканал». Проводятся профилактические работы: пропариваются русла рек, проверяется состояние переливных труб и перепускных устройств водоемов, чистятся ливневки.

– Проводим ежедневный мониторинг, что позволяет нам оперативно решать возникающие вопросы, - доложил глава Октябрьского округа Георгий Комаров. - Выявили, что возле школы № 39 перемерзли сети ливневой канализации. Сделали пропаривание, сейчас ситуация нормализовалась. Из-за резкого потепления рядом с одним из многоквартирных домов на территории бывшего ИВВАИУ образовалась большая лужа. Для водоотведения управляющая организация прорыла траншею. На территории округа угроз подтопления нет.

При осложнении паводковой обстановки иркутяне могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520-112, 56-34-20, 56-34-30.