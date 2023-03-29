Президент России Владимир Путин наградил главу Буддийской традиционной Сангхи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля 27 марта.

- Хамбо Лама награжден "за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания", - говорится в опубликованном указе.

Отметим, что он является 24-м главой Буддийской традиционной Сангхи России. 28 апреля 1995 года Дамба Аюшеев на альтернативной основе был избран XXIV Пандито Хамбо Ламой, а также председателем Центрального духовного управления буддистов РФ.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области отменили масочный режим в учреждениях. Также отменили и обязательное проведение дезинфекции помещений. Решение принято на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ.