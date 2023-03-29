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НовостиПолитика29 марта 2023 12:07

Президент России Владимир Путин наградил главу Буддийской традиционной Сангхи

Указ опубликован 27 марта
Елена СИНИЦА
Президент России Владимир Путин наградил главу Буддийской традиционной Сангхи

Президент России Владимир Путин наградил главу Буддийской традиционной Сангхи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля 27 марта.

- Хамбо Лама награжден "за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания", - говорится в опубликованном указе.

Отметим, что он является 24-м главой Буддийской традиционной Сангхи России. 28 апреля 1995 года Дамба Аюшеев на альтернативной основе был избран XXIV Пандито Хамбо Ламой, а также председателем Центрального духовного управления буддистов РФ.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области отменили масочный режим в учреждениях. Также отменили и обязательное проведение дезинфекции помещений. Решение принято на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ.