За сутки на водоемах Иркутской области закрыли шесть переправ Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки в Иркутской области на водоёмах закрыты шесть ледовых переправ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Ответственные лица провели работы по перекрытию съездов, выставлению знаков, запрещающих проезд, чернению льда, - говорят в ведомстве.

В регионе остаются действующими 33 ледовые переправы. Жителей убедительно просят не выезжать на лед вне переправ, где безопасность обеспечивается ежедневным мониторингом состояния ледового покрытия.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в связи с паводкоопасной обстановкой введен 28 марта на территории Иркутского района и вводится 29 марта в городе Иркутске. Рассказываем, что это значит и почему было принято такое решение.

Также стало известно, что в Ангарске 3-летний мальчик выпал из окна квартиры 28 марта 2023 года.