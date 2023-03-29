Житель Братска передал в зону СВО автомобиль УАЗ. Фото: администрация Братска

Братчанин Иван Бойко передал автомобиль УАЗ для отправки в зону СВО. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Серебренников.

- С начала спецоперации мы ведем постоянную работу по оказанию помощи российским военнослужащим. В зону СВО из Братска отправлены десятки грузовиков с гуманитарной помощью, - прокомментировал Серебренников.

Он также добавил, что сейчас собирается партия груза с необходимыми вещами бойцам. Перечень формировали сами военнослужащие. Доставят коптеры, рации и другие жизненно важные технические средства. Их доставят в апреле.

Ранее сообщалось, что Андрей Прусов и Андрей Пайвин из Черемхово погибли в ходе СВО. Они погибли под Артемовском.

Также сообщалось, что в Усть-Илимске прошло прощание с гвардии старшим сержантом Николаем Филипповым. Он погиб также во время СВО.