Врач-терапевт рассказала, как сохранить мужское здоровье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сохранить мужское здоровье одним питанием невозможно. Нужно добавить к этому множество полезных привычек, а также отказаться от вредных. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

-Нужно отказаться от курения, алкоголя, стать более активным физически, справляться со стрессом, соблюдать гигиену. При соблюдении этих правил дополнительным подспорьем для высоких показателей станут любые морепродукты, орехи, мёд, нежирное мясо, сыр, натуральные фруктовые и овощные соки, авокадо, бананы, цитрусовые, ягоды, — сказала она.

В то же время стоит исключить из рациона жареное, копченое мясо, сладкие фрукты, газированную воду.

Она пояснила, что в жирном мясе присутствует большое количество канцерогенов и других вредных веществ, мешающих усвоению продуктов в желудке и наносящих вред всему организму.