Большинство жителей Иркутска поддерживают запрет вейпов Фото: Оксана ЗУЙКО

Запрет продажи вейпов поддержали 69% жителей Иркутской области. Среди опрошенных 69% в возрасте от 35 до 44 лет, 50% - моложе 34 лет. Об этом сообщает "Байкал24" со ссылкой на данные портала SuperJob.

-В целом по стране курильщики вейпов поддерживают запрет почти в три реже, чем некурящие, и в 2,5 раза реже, чем те, кто курит обычные сигареты (25% против 71 и 65% соответственно), - говорят исследователи.

Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (73%).А вот как раз те, кто чаще всего использует вейпы, не то чтобы в восторге от инициативы. Среди респондентов моложе 34 лет - всего 59%.

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