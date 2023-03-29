Медики назвали главные признаки клещевого энцефалита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В числе главных симптомов клещевого энцефалита - высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- Боррелиоз проявляется повышением температуры и характерным симптомом: там, где клещ укусил, образуется красное кольцо, может сыпь, через длительное время начинаются проблемы с суставами, неврологические осложнения, — заявил Альтштейн.

В том случае, если вы на природе заметили у себя повышение температуры, чувство онемения в конечностях, необходимо обратиться к врачу, добавил он.

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