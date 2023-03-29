В Иркутской области вышивают карту региона из 42 деталей. Фото: Иркутский областной Дом народного творчества 6

Иркутский областной Дом народного творчества совместно с Союзом мастеров народного искусства «Оникс» занимается вышиванием карты Иркутской области. Об этом сообщают сами организаторы.

- Изначально создали фанерный макет Иркутской области. Он состоит из 42 деталей в форме муниципальных образований региона. Вышивальщицы используют их как шаблоны, чтобы очертить на канве контур для изготовления своей части вышивки, - говорят организаторы.

Все фрагменты ткани заполнены вручную, теперь из них будет создано полотно. Его размеры составят 2,5 на 2,5 метра. Появится на нем и декоративные элементы - олицетворяющие города региона и озеро Байкал.

Вышитую карту Иркутской области презентуют 17 июля в Единый день фольклора, добавили организаторы.

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