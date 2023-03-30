Дополнительный поезд из Северобайкальска через Чуну в Иркутск пустят в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В расписании Восточно-Сибирской железной дороги появился дополнительный поезд сообщением Северобайкальск-Иркутск. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области.

- Теперь наряду с маршрутом № 381/382, соединяющим эти города, будет ходить поезд № 505/506, - говорят специалисты. - Он будет курсировать в те дни, когда в графике отсутствуют другие рейсы, обеспечив регулярное сообщение между Иркутском и севером области.

Пока – до 5 апреля - состав отправляется в рейсы в тестовом режиме, чтобы оценить загруженность маршрута. В поезде есть плацкартные и купейные вагоны, также сообщается о том, что созданы специализированные купе для маломобильных пассажиров.

Напомним, что в Иркутске и Иркутском районе с 29 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков - подробности здесь.

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