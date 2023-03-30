Режим повышенной готовности с 29 марта ввели в Иркутске из-за угрозы паводков

Снег и лед активно таят в регионе из-за аномально теплой погоды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления населенных пунктов. Решение это также распространяется на Иркутский район. Вызвано оно активным таянием снега в регионе, возможными паводками. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

- Мониторинг ситуации будет осуществляться в ежедневном режиме до тех пор, пока сохраняется угроза паводка, - говорят специалисты. – Также планируем обсудить вопросы градостроительной застройки тех мест, которые подвержены подтоплениям.

Напомним, активное таяние снега вызвано аномально теплой погодой в столице региона и пригороде. В четверг, 30 марта, в городе воздух прогреется до +18. Но, как говорят синоптики, город скоро окажется во власти циклона, который принесет с собой снег с дождем, понижением температуры и как следствие гололед на дорогах – подробности здесь.

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