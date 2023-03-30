Парк "Патриот" благоустроят в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске благоустроят парк «Патриот», который находится на улице Ширямова. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

- На территории сделают покрытие из трех видов плитки и установят металлическое ограждение, - рассказали в мэрии. – Там высадят кусты и деревья, обустроят газон площадью 846 квадратных метров, появятся скамейки, урны, малые архитектурные формы и освещение.

Отмечается, что за проведение работ по благоустройству именно этого общественного пространства голосовали сами горожане. За создание парка отдали голос более 6.5 тысяч иркутян. Рядом с парком находится Музей военной истории и Центр военно-тактических игр.

Напомним, что на городж надвигается циклон, который принесет с собой похолодание, снег с дождем - подробности.

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