Парк "Патриот" благоустроят в Иркутске
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске благоустроят парк «Патриот», который находится на улице Ширямова. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.
- На территории сделают покрытие из трех видов плитки и установят металлическое ограждение, - рассказали в мэрии. – Там высадят кусты и деревья, обустроят газон площадью 846 квадратных метров, появятся скамейки, урны, малые архитектурные формы и освещение.
Отмечается, что за проведение работ по благоустройству именно этого общественного пространства голосовали сами горожане. За создание парка отдали голос более 6.5 тысяч иркутян. Рядом с парком находится Музей военной истории и Центр военно-тактических игр.
Напомним, что на городж надвигается циклон, который принесет с собой похолодание, снег с дождем - подробности.
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