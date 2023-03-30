Задушил ради украшений: спустя 19 лет сибиряк ответит за жестокое убийство Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Спустя 19 лет иркутским правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого в жестокой расправе над женщиной. Все эти годы мужчина скрывался в Новосибирске. Установили его местоположение и задержали следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска. Об этом сообщают в пресс-службах региональных Следкома и Главка МВД.

- По версии следствия, в сентябре 2003 года в одном из домов по улице Некрасова в Черемхово Иркутской области, фигурант в ходе совершения квартирной кражи был застигнут 65-летней хозяйкой квартиры, - раскрывают детали произошедшего в ведомствах.

Чтобы уйти с места преступления незамеченным, мужчина задушил пенсионерку подушкой. Забрав ювелирные украшения, он сбежал, после чего скрывался от следствия. Сегодня 37-летнего сибиряка обвиняют в убийстве с целью скрыть другое преступление. По решению суда его заключили под стражу.

Напомним, в Иркутске с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления населенных пунктов. Решение это также распространяется на Иркутский район. Вызвано оно активным таянием снега в регионе, возможными паводками.

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